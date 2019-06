Duisburger Geschichte und Geschichten : Das Erwachen der Liebe zur Technik

Duisburg Die Erfindungen der Renaissance prägen unser Leben bis heute. Davon können sich derzeit auch die Besucher der cubus-Kunsthalle überzeugen.

Die Mona Lisa kennt jeder, aber das Universalgenie Leonardo da Vinci hat auch eine weniger bekannte Seite: Das zeigt die am Sonntag eröffnete Mitmach-Ausstellung in der cubus-Kunsthalle (die RP berichtete am Samstag). Leonardo da Vinci verknüpfte seine künstlerische Begabung mit der Erfindung technischer Apparate. Die Technikfaszination nahm ihren Anfang in der Umbruchzeit vom Mittelalter zur Renaissance. Ob mechanische Figuren für Musik und Theater, Brücken, Hub-und Fördertechnik oder Maschinenelemente, der kreative Umgang mit bereits vorhandenen Erfindungen zeichnete ihn aus. Mit seiner genialen Zeichenkunst dokumentierte Leonardo da Vinci nicht nur den Stand der Technik, sondern verknüpfte sie mit visionären Ideen. Er und ein Kreis von Gelehrten und Erfindern der Renaissance widmeten sich mit großem Eifer der Mathematik, der Mechanik und Vermessung. Exakte Beobachtungen, Auswertung von Messreihen und revolutionäre Ideen stellten die alten Lehren in Frage.