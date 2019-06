Krise in der SPD : Jäger warnt vor einem Bruch der Groko im Bund

Mit dem Rücktritt von Andreas Nahles als Partei- und Fraktionsvorsitzende der SPD ist die Handlungsfähigkeit der Sozialdemokraten auf Bundesebene derzeit so stark eingeschränkt, dass viele schon von einer Regierungskrise sprechen.

Der Duisburger SPD-Unterbezirksparteivorsitzende Ralf Jäger hat am Montag seine Partei vor dem Bruch der Großen Koalition in Berlin gewarnt: „Die Wähler würden es uns übel nehmen, würden wir nur wegen Personalfragen aus der großen Koalition ausscheiden. Eine Entscheidung über diese Frage muss allein an Sachthemen geknüpft sein“, erklärte der frühere NRW-Innenminister im Gespräch mit unserer Zeitung. Die SPD war wie berichtet auch in Duisburg bei der Europawahl regelrecht abgestürzt: Von 40,8 Prozent 2009 stürzte sie auf 24,5 Prozent ab und verlor 16 Prozentpunkte, blieb aber trotzdem stärkste Kraft. Um einen neuen Partei- und Fraktionschef zu bestimmen, brauche es keinen Mitgliederentscheid, so Jäger. Dies sei nur in besonderen Fällen notwendig, bei denen mehrere gute Kandidaten zur Verfügung stünden. Er glaube aber, dass seine Partei sich nun schnell auf einen Kandidaten oder eine Kandidatin verständigt.