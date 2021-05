Vogelkot auf Weseler Straßen : Wie die CDU den von Krähen geplagten Bürgern helfen will

Der Kot der Krähen sorgt für Ärger bei Weseler Anwohnern. Foto: Klaus Nikolei

Wesel Krähen stehen unter Naturschutz und dürfen nicht bejagt werden. Ihre Hinterlassenschaften sind bei betroffenen Anwohnern in Wesel aber äußerst unbeliebt. Die CDU will in der Sache nun mit dem Kreis Kontakt aufnehmen.