Sartre-Stück hat Premiere : „Geschlossene Gesellschaft“ im Stadttheater

Die Proben für das Stück sind in vollem Gange. Foto: Sascha Kreklau

Duisburg Der Schauspieljugendclub „Spieltrieb“ zeigt ab dem 7. Juni Jean-Paul Sartres berühmtes Bühnenstück.

Als letzte Premiere in dieser Spielzeit wird der Schauspieljugendclub „Spieltrieb“ im Duisburger Stadttheater am Freitag, 7. Juni, um 19.30 Uhr im Opernfoyer Jean-Paul Sartres Drama „Geschlossene Gesellschaft“ („Huis clos“) aufführen.

In Sartres bekanntestem Theaterstück, das 1944 uraufgeführt wurde, geht es um drei Menschen, die nach ihrem Ableben in ein Zimmer gesperrt werden: Garcin, der seine Frau misshandelt und in entscheidenden Momenten feige versagt hat, die lesbische und hochintelligente Ines, die Estelle verführt hat und so deren Mann, ihrem Cousin, entfremdet hat. Der wird schließlich von einer Straßenbahn überfahren und es ist unklar, ob es Mord, Selbstmord oder ein Unfall war.

Garcin, Ines und Estelle finden sich in der Hölle wieder und sind verdammt, sich gegenseitig zu quälen. Das grelle Licht lässt sich nicht löschen, die Tür nur von außen öffnen. Eine Hölle, in der jeder zugleich Peiniger und Gepeinigter ist, Selbsttäuschung und Unaufrichtigkeit den anderen gegenüber nicht mehr funktionieren.

Jean-Paul Sartre wurde am 21. Juni 1905 in Paris geboren. Mit seinem 1943 erschienenen philosophischen Hauptwerk „Das Sein und das Nichts“ wurde er zum wichtigsten Vertreter des Existenzialismus und zu einem der einflussreichsten Denker des 20. Jahrhunderts. Seine Theaterstücke, Romane, Erzählungen und Essays machten ihn weltbekannt. Durch sein bedingungsloses humanitäres Engagement, besonders im französischen Algerienkrieg und im amerikanischen Vietnamkrieg, wurde er zu einer Art Weltgewissen. 1964 lehnte er die Annahme des Nobelpreises für Literatur ab. Jean-Paul Sartre starb am 15. April 1980 in Paris.

Regie führt Tim Zielke, der nach „Love is not Love“ seine zweite Regie-Arbeit vorstellt. Es spielen Sarah Steinbach, Emma Stratmann und Lennart Klappstein. Die Premiere ist bereits ausverkauft. Weitere Vorstellungen gibt es am 11., 15., 18. und 27. Juni. Die Karten kosten 13 Euro.

Alle Vorstellungen beginnen um 19.30 Uhr. Karten und weitere Infos an der Theaterkasse (0203 28362100) oder im Internet unter www.theater-duisburg.de

(RP)