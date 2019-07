Hehlerei mit Handys : Polizei Duisburg gelingt Schlag gegen europaweit agierende Jugendbande

Duisburg Der Duisburger Polizei ist am Donnerstag im Stadtteil Marxloh ein Schlag gegen eine europaweit agierende Jugendbande gelungen. Ihr wird in erster Linie Hehlerei mit hochwertigen Handys vorgeworfen. Hinzu kommen Anzeigen wegen Körperverletzung, Beleidigung und Verstoß gegen das Waffengesetz.

Als die Beamten auf dem Handy eines 18-Jährigen ein Video entdeckten, das einen jungen Mann zeigt, der von mehreren Personen unter anderem mit einer Holzlatte attackiert wird, waren sie fassungslos. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein und stellten das IPhone 7 mitsamt des Videos sicher, in dem sich die Täter in rumänischer Sprache unterhalten.

Insgesamt vier kontrollierte junge Männer waren wegen Eigentumsdelikten zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Einen Tatverdächtigen suchten Justizbehörden aus Großbritannien, einer ist in der tschechischen Republik strafrechtlich in Erscheinung getreten.

Die Polizei Wesel berichtete von zwei Handydieben (13, 14), die am Mittwoch, 10. Juli, in einem Handyladen in Moers vier hochwertige Smartphones der Marke Samsung entwendeten. Das Duo konnte zunächst flüchten und versuchte sich in einem geparkten Audi A6 zu verstecken. Als die Diebe sich weigerten das Auto zu öffnen, schlugen verständigte Polizisten die Scheibe ein und brachten die Tatverdächtigen, die trotz ihres Alters bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten sind, zur Wache.