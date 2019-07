Duisburger Geschichte und Geschichten : Vom Erbfeind zum Verbündeten

Duisburg Die Rede de Gaulles vor den Thyssen-Arbeitern ließ die Ressentiments seit dem Versailler Vertrag vergessen.

Vor 100 Jahren befand sich Duisburg im Krisenmodus. Die Perspektiven nach der Niederlage im 1. Weltkrieg und dem Versailler Vertrag waren verherrend. Über Brotkarten erfolgte die Lebensmittelversorgung. Spartakistenunruhen griffen Anfang 1919 auf Duisburg über. Plünderungen und Misshandlung des Oberbürgermeisters Jarres spiegelten die chaotische Situation wider. Insbesondere der im Schloss Versailles unterzeichnete Friedensvertrag erwies sich als Brandbeschleuniger für die politische Radikalisierung. Selbst demokratische Kräfte in Duisburg reagierten mit Hass und Erbitterung gegen das aufgezwungene „Diktat von Versailles“.

Verständnis für die deutsche Situation zeigten nur wenige Politiker. „Wir haben einen Friedensvertrag, aber es wird keinen dauernden Frieden bringen, weil er auf dem Treibsand des Eigennutzes gegründet ist“, so der amerikanische Staatssekretär Robert Lansing. Er sollte Recht behalten. Die Alliierten wollten mit ihren Reparationsforderungen Deutschland die Gesamtkosten des Krieges aufbürden und die Falken auf französischer Seite forderten für das Rheinland eine Aufteilung in Kleinstaaten unter französischer Kontrolle. Eine weitere Verletzung des deutschen Nationalstolzes. Ein Eklat. Es kam zu keiner Einigung über die Höhe der Reparationszahlungen. Im März 1921 rückten französische und belgische Besatzungstruppen in die Stadt ein, um sie mehr als vier Jahre nicht wieder zu verlassen.