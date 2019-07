„The General“ beim Sommerkino in Duisburg : Stummfilm-Klassiker als grandioses Filmkonzert

Duisburg „The General“ im Sommerkino: Der Mann, der niemals lachte, begeisterte das Publikum ebenso wie die Duisburger Philharmoniker.

Was ist das aber auch für ein grandioser Stummfilm! Auch heute noch können seine akrobatische Komik, seine subversive Ironie und nicht zuletzt die unglaublichen Stunts, die 1926 ohne Computertricks von Buster Keaton durchgeführt wurden, das Publikum begeistern und in Staunen versetzen. Kaum zu glauben, dass dieser Film in den 20er Jahren zunächst durchfiel. Was Folgen hatte, da der „General“ die teuerste Produktion der Stummfilmära war. Buster Keaton (1995 bis 1966) konnte durch dieses finanzielle Desaster fortan nicht mehr unabhängig arbeiten und war auf Produktionsfirmen angewiesen. Allerdings bekam er seit den 50er Jahren die Genugtuung, dass „The General“ neu entdeckt wurde und seitdem zu den größten Filmen der gesamten Filmgeschichte gerechnet wird. Zu recht!