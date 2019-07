Wir verlosen wieder Tickets : Sommerkino: Freikarten für drei Abende

Szene aus Buster Keatons „The General“. Foto: Filmforum

(pk) Mit etwas Glück können Leser heute Freikarten für gleich drei Abende im Stadtwerke-Sommerkino im Landschaftspark gewinnen, nämlich für heute, Samstag und Sonntag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am heutigen Freitag und am Samstag kann man noch das herausragende Filmkonzert der Duisburger Philharmoniker zu einem Kleinod der Filmgeschichte erleben: Buster Keatons „The General“. Das Duisburger Orchester wird von Carl Davis dirigiert, der selber die Musik zu dem Film komponiert hat, der nicht nur ein Kleinod der Filmgeschichte überhaupt ist, sondern zugleich die teuerste Produktion der Stummfilmära war – in diesem Punkt vergleichbar allenfalls mit „Metropolis“ von Fritz Lang. Carl Davis ist berühmt für seine genialen Nachvertonungen berühmter Stummfilme. Im Jahr 2016 konnte man ihn beim Stadtwerkesommerkino bei Harold Lloyds „Safety Last!“ erleben.

Sönke Wortmanns jüngster Film „Der Vorname“ gehörte in den vergangenen Monaten zu den erfolgreichsten Filmen des Kinojahres. Der umstrittene Vorname, der im Film gemeint ist, lautet Adolf. Darf man heutzutage ein Kind noch so nennen? Auf diese Frage gibt das Filmensemble, darunter Caroline Peters, Florian David Fitz und Christoph Maria Herbst) ziemlich viele Antworten, die ganz gut in unsere Zeit passen...