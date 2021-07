Handy am Lenker : Polizei zieht Drogensüchtigen aus dem Verkehr

Die Streifenbeamten mussten den bekifften Radfahrer verfolgen. Foto: Seybert, Gerhard (seyb)

Langenfeld (elm) Was vielleicht nicht jedem bekannt ist: Nicht nur am Steuer, sondern auch auf dem Fahrrad ist das Handy tabu. Als am Montagabend, gegen 20.25 Uhr, zwei Polizeibeamte auf Streife auf der Rheindorfer Straße einen Radfahrer ansprachen, der während der Fahrt telefonierte, reagierte dieser auf die Ermahnung äußerst aggressiv und brüllte die Polizisten an.

