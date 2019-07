Täter versuchen zu flüchten : 13 und 14 Jahre alte Täter stehlen vier Handys

Moers Die Polizei hat ein Kind und einen Jugendlichen vorläufig festgenommen, die am Mittwoch vier Handys aus einem Laden an der Steinstraße geklaut haben. Wie mitgeteilt wird, betraten die 13 und 14 Jahre alten Tatverdächtigen den Handyshop, rissen insgesamt vier elektronisch gesicherte Mobiltelefone aus der Verankerung und flüchteten.

Zwei Polizeibeamte einer Zivilstreife standen mit ihrem Auto in der Nähe des Shops und konnten zusammen mit Zeugen die beiden Täter verfolgen. An der Straße Neumarkt kletterten die beiden Täter in einen Audi A6 auf den Rücksitz und verschlossen die Türen. Die Beamten schlugen die Scheiben des Autos schließlich mit einem Nothammer ein. Bei den Jungen aus Duisburg handelt es sich um rumänische Staatsbürger. Beide sind mehrfach wegen ähnlicher Delikte bekannt.