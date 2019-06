Volksbank Rhein-Ruhr : Bankerin auf flinken Beinen

Janet Potthoff. Foto: Volksbank Rhein-Ruhr/Lothar Brunner

Seit kurzem werden Mitglieder und Kunden der Volksbank Rhein-Ruhr an der Krefelder Straße in der Rheinhauser Innenstadt durch eine neue Geschäftsstellenleiterin betreut: Janet Potthoff ist neue Ansprechpartnerin und Teamleiterin der Geschäftsstelle in Rheinhausen.

