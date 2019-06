Von Barcelona bis Düsseldorf : Von internationalen Messen bis zum Abiball

Am Großmarkt wie in Düsseldorf oder Barcelona: Das Team des Duisburger Gastronomen hat alle Hände voll zu tun. Foto: FSGG

Der Duisburger Caterer Frank Schwarz und sein Team haben derzeit besonders viel zu tun.

In diesen Tagen befindet sich das Team der am Großmarkt in Kaßlerfeld ansässigen Frank Schwarz Gastro Group im Dauereinsatz. Während die einen auf der größten internationalen Fachmesse für Textilmaschinen in Barcelona für die Verpflegung von täglich rund 1000 Messegästen an vier Ausstellerständen verantwortlich sind, bereiten sich die anderen auf die Fachmessen METEC und GIFA vor, die zeitgleich in Düsseldorf veranstaltet werden.

Ob in Deutschland, dem europäischen Ausland oder in Übersee – ein gelungener Messeauftritt ist die Visitenkarte eines jeden Unternehmens. „Die Bewirtung von Standbesuchern ist ein wichtiger Erfolgsfaktor“, sagt Frank Schwarz, der mit seinem Team eine Messe in Barcelona betreute. „Dort bieten wir als national und international agierendes Cateringunternehmen einen Komplettservice für vier große Aussteller an.“

Bereits im Vorfeld der Fachmesse wurden auf dem Duisburger Großmarkt acht Tonnen Lebensmittel verarbeitet, die in drei Kühlfahrzeugen in die katalanische Hauptstadt transportiert wurden. Diese Menge reicht für die sieben Messetage, an denen täglich bis zu 1000 Messegäste betreut werden. „Neben den Speisen und Getränken mussten wir auch das komplette Equipment mitbringen, damit unsere Köche das Essen vor Ort regenerieren konnten. Dafür benötigten wir zwei große Seecontainer. Ein echter logistischer Kraftakt“, so Frank Schwarz weiter. Insgesamt waren 27 Köche, Servicekräfte und Logistiker vor, während und nach der Fachmesse unter spanischer Sonne im Einsatz.

Fast gleichzeitig laufen die Vorbereitungen für eine andere Großveranstaltung im über 1400 Kilometer entfernten Duisburg auf Hochtouren. „Hier ist unser logistischer Aufwand gleichwohl höher, da wir unsere Messekunden in Düsseldorf täglich mit frischen Speisen beliefern müssen“, erklärt der FSGG-Geschäftsführer. „Während der seit Dienstag laufenden viertägigen Fachmesse METEC/GIFA führen wir für fünf Kunden eine Full Service-Standbetreuung mit Speisen, Getränken, Equipment und Personal durch.

Darüber hinaus sind wir von vier Ausstellern mit der täglichen Speisenlieferung beauftragt worden.“ Zu diesem Zweck sind insgesamt sechs Fahrzeuge der FSGG im Einsatz, die täglich zwischen dem Duisburger Großmarkt und dem Düsseldorfer Messegelände pendeln.

Der Arbeitseinsatz für die Mitarbeiter beginnt bereits in der Nacht. Unter Leitung von Marcel Tönnißen werden rund elf Tonnen Lebensmittel für die beiden Fachmessen frisch verarbeitet. „Die Speisen werden hier in unserer Produktionsküche komplett zubereitet und dann später vor Ort an den Messeständen schonend regeneriert“, erzählt der stellvertretende Küchenchef und Produktionsleiter. Insgesamt ist das Cateringunternehmen mit 42 Mitarbeitern in der Landeshauptstadt im Einsatz.