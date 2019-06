Jagdszenen in der Kreisliga : Schläge und Tritte gegen den Schiedsrichter in Asterlagen

Schläge und Tritte gegen den Schiedsrichter in Asterlagen

Jagdszenen in der Kreisliga

Asterlagen Das Relegationsspiel zwischen dem TuS Asterlagen und dem Büdericher SV ist nach schweren Ausschreitungen abgebrochen worden. Ein Spieler trat nach dem Schiedsrichter.

Eine erfolgreiche Aufholjagd ist den Fußballern des TuS Asterlagen nicht gelungen. Was sie erreicht haben, ist ein Spielabbruch, der begleitet war von Szenen voller Hass und Gewalt, Angriffen auf den Schiedsrichter und seine Assistenten sowie von fassungslosen Zuschauern, die froh waren, dass dank der herbeigerufenen Polizei die Lage nicht noch weiter eskalierte.

Acht Treffer hätte der Asterlagener B-Ligist gegen den SV Büderich schießen müssen, um im letzten Spiel der Relegationsrunde den Aufstieg in die Kreisliga A feiern zu können. Einer war es zur Halbzeit, nur drei zur Mitte des zweiten Abschnitts, als erkennbar war, dass der TuS sein Ziel nicht mehr erreichen würde.

Nicht alle Spieler der Gastgeber waren offenbar bereit, die Gründe dafür bei ihrem nicht überzeugenden Auftritt zu suchen. Ein Spieler beleidigte den Schiedsrichter, der die Rote Karte zückte und schon da einige Schritte zurückweichen musste, weil Asterlagens Sünder auf ihn zueilte, von seinen Mitspielern aber noch aufgehalten wurde. Als bald darauf noch eine zweite Rote Karte gegen einen kurz zuvor eingewechselten Spieler folgte, war der nicht mehr zu bremsen. Der stämmige Asterlagener trat nach den Beinen des Unparteiischen, der nach der Attacke sofort in die Kabine lief. In dem anschließenden Getümmel auf dem Spielfeld schlug ein auf den Platz gelaufener Zuschauer den Moerser Schiedsrichter-Assistenten zu Boden und trat mehrfach kräftig auf den Schutzlosen ein. Ein in der Nähe stehender Zuschauer riss ihn zurück und dürfte somit noch schwer wiegendere Verletzungen verhindert haben.