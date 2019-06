Ausstellung von Werner Koch : Schriftbilder in Liebfrauen

Duisburg 99 Werke des Hamelner Künstlers Werner Koch sind zurzeit in der Kulturkirche ausgestellt, darunter das riesige Relief „Engelsturz“, das eigens für die Duisburger Benefiz-Ausstellung geschaffen wurden.

Pater Philipp Reichling, Prämonstratenser in der Abtei Hamborn, promovierter Kunsthistoriker, Medienbeauftragter der Katholischen Kirche und Kuratoriumsmitglied der Stiftung Brennender Dornbusch, die sich für den Erhalt der Kulturkirche Liebfrauen einsetzt, sprach beim Pressegespräch von einem außerordentlichen Glücksfall: Eine solch große Benefiz-Ausstellung hat es bislang in der Liebfrauenkirche noch nie gegeben. Zu verdanken ist sie dem Künstler Werner Koch, den Pater Philipp schon seit vielen Jahren persönlich gut kennt. Koch, Jahrgang 1937, der in Hameln lebt und besonders in der Weser-Region sehr geachtet ist und dessen Werke hoch gehandelt werden, stellt 99 Arbeiten aus unterschiedlichen Schaffensperioden nicht nur aus, sondern bietet sie auch zum Kauf an, wobei die Einnahmen aus den Verkäufen der Stiftung „Brennender Dornbusch“ zur Verfügung gestellt werden.

So eindeutig lassen sich die Werke von Werner Koch allerdings nicht interpretieren. Vielmehr lässt er in seiner Bildsprache die Kritik am Missbrauch der Informationsmöglichkeiten auf ureigene künstlerische Weise mitschwingen. Koch nutzt seit Jahren gedruckte Worte, Sätze, Schlagzeilen oder auch nur Buchstaben, vorzugsweise aus Zeitungen, die er in neue bildnerische Kompositionen einflechtet. Einige Werke sind so aufgebaut, dass sie an Zeitungsstapel erinnern, wobei die Schlagzeilen der Titelseiten nur fragmentarisch zu lesen sind. Frühere Arbeiten sind in Schwarzweiß gehalten, neuere Arbeiten sind farbig, womit die Erscheinungsweise der Tageszeitungen im Laufe der Jahre widergespiegelt wird: Früher gab es in den Zeitungen nur Schwarzweiß-Fotos, heute sind die meisten Bilder in Farbe. Wer genau hinschaut, wird in den Gemälden christliche Symbole wie Kreuz, Kerzen, Dreifaltigkeitsmetaphern oder das Fischmotiv (=Christus) finden.