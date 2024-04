Fußball, Kreisliga A Quettingen erkämpft sich Remis in Lützenkirchen

Fußball-Kreisliga A Köln: SV Schlebusch II – TFC Köln 1:3 (1:1). Zwar ging die Schlebuscher Reserve durch das Tor von Tim Herbel schon nach sieben Minuten in Führung, doch fortan sollte nur noch der Tabellendritte aus der Domstadt die Akzente setzen. Nach einer Viertelstunde gelang den Gästen der Ausgleich, in der 64. Minute ging der Aufstiegskandidat in Führung. In der Nachspielzeit, als die Zweitvertretung des SVS alles nach vorne warf, machten die Kölner mit dem dritten Treffer alles klar.