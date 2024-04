A-Liga-Spiel gegen Büdericher SV Großer Wirbel um Platzverweise in Rheinberg

BSV-Trainer Joel Kaworsky wollte sich zum Punktgewinn und dem vierten ungeschlagenen Spiel in Folge für den Aufsteiger nicht groß äußern. Der 29-Jährige war fassungslos ob der Ereignisse. „Ich kann mich nicht darüber freuen, dass wir so gut zurückgekommen sind. Das Ergebnis ist total egal. Ich habe selten gegen eine Mannschaft gespielt, in der vereinzelte Spieler dem Sport so schädigen. Das hat mit Fußball nichts mehr zu tun.“ Kaworsky beschreibt sich selbst als Hitzkopf. Emotionen seien an der Seitenlinie normal. „Ein blöder Spruch gehört sicher mal dazu. Aber Schläge, Tritte und Beleidigungen sind nicht meine Welt. Da muss sich der Verein selbst hinterfragen“, so Kaworsky. Wranik beklagte: „Unserem Spieler wurde von Büdericher Seite auch zweimal gegen den Kopf geschlagen. Das wurde nicht gesehen. Er hat sich gewehrt. Entweder gibt man beiden Rot oder gar keinem“, meinte der Rheinberger Coach.