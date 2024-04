Lobberich gegen Wegberg endet frühzeitig Handball-Derby in Lobberich wird nach Kartoffelwurf abgebrochen

Im Handball ist das in der Regel anders. Es ist sicherlich ein sehr körperbetonter Sport, allerdings sind Zwischenfälle glücklicherweise eher die Ausnahme. Eine solche geschah am Sonntag aber bei einer Nachholpartie zwischen dem TV Lobberich und dem HSV Wegberg in der Oberliga der Frauen. Die Partie wurde in der 43. Minute beim Spielstand von 24:20 für die Lobbericherinnen abgebrochen.