Duisburger Geschichte und Geschichten : Auf geradem Kurs durch die Weltmeere

Duisburg „Wachsende Breitengrade“: Gerhard Mercators geniale Arbeit wird heute mit Satelliten fortgesetzt.

Im Internet wächst die Gemeinde der sogenannten Flat Earther, die fest davon überzeugt sind, dass die Erde keine Kugel, sondern eine Scheibe sei. Was auf den ersten Blick vielleicht noch belustigend erscheint, verursacht spätestens bei erneutem Hinsehen mindestens Kopfschütteln, wenn nicht Kopfschmerz. „Fake science“ statt seriöse Wissenschaft. Die Kugelform der Erde war den griechischen Gelehrten der Antike bereits bekannt. Mit der Entdeckung Amerikas wurde die Kartographie immer präziser. Aber erst Gerhard Mercator gelang es vor 450 Jahren, die Oberfläche der Erde auf ein ebenes Blatt Papier zu übertragen. Ihm war dabei klar, dass nicht alle Eigenschaften der Kugelform übertragen werden konnten. Man ist immer an mindestens einer Stelle zum Kompromiss gezwungen. Bei der Länderfläche, der Form, der Entfernung oder dem Winkel zur Kursbestimmung. Der Kartenzweck bestimmt somit die Wahl der Projektion.

Für die Seefahrt war es wichtig, wie die Kompasskurse, die zum Zielort führen sollten, zum gewählten Raster der Längen- und Breiten liegen. Nur damit ließ sich der Schiffskurs auch über längere Strecken als gerade Linie darstellen. Mit der winkeltreuen Kartenprojektion gelang dies Gerhard Mercator vor 450 Jahren. Mit den Worten „ad usum navigantium“ (zum Nutzen der Seefahrt) macht Mercator deutlich, welches Anliegen er mit seinem Werk am stärksten verfolgte: die Verbesserung der Orientierung auf dem weiten Meer. Die 1569 in Duisburg entstandene Weltkarte hatte großen Einfluss auf das Weltbild der damaligen Zeit und beflügelten Entdecker, weitere Seereisen in unbekannte Regionen der Erde zu unternehmen. Die neue Karte wurde schon zu Mercators Lebzeiten von einigen Kapitänen – wie Martin Frobisher – auf ihren Entdeckungsreisen benutzt.