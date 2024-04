Fußball-Bezirksliga Sportfreunde schicken den SV Sevelen in die Kreisliga A

Der favorisierte Gastgeber hatte in der zwölften Minute großes Glück, als Sevelens Simon van der Sande aus halbrechter Postion nur den Pfosten traf. Sportfreunde-Youngster Nick Ernst machte es acht Minuten später auf der anderen Seite besser. Nach Vorarbeit von Nils Hannaleck traf er mit einem Schuss ins lange Eck zum 1:0. Es folgte die beste Phase der Sportfreunde. In der 26. Minute schoss Maurice Horster den Ball frei stehend über das Tor. Eine Minute später wurde ein Treffer von Sven van Bühren wegen Abseits zurückgepfiffen, eine ganz knappe Entscheidung. Zehn Minuten später – nach einer weiteren Großchance von van Bühren – kam der zweite Ball zu Maurice Horster, der im Strafraum von den Beinen geholt wurde. Den fälligen Elfmeter drosch van Bühren allerdings über das Tor. Der Gastgeber war klar überlegen, doch das 2:0 wollte einfach nicht fallen. Beim Abstiegskandidaten, der ab der 35. Minute ohne seinen verletzten Torjäger Philipp Langer auskommen musste, ging in der Offensive kaum etwas.