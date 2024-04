„Kapitel der Schande“ Fenerbahce und türkischer Verband nach Spielabbruch in der Kritik

Der Vorfall werde als „Kapitel der Schande“ in die Geschichte des türkischen Fußballs eingehen, schrieb die Sportwebsite „Spor Arena“ am Montag. Der Abbruch sei unfair gegenüber den Spielern beider Mannschaften. Ursprünglich hatte die Partie Ende Dezember vergangenen Jahres in Saudi-Arabien stattfinden sollen. Der neue Termin traf bei Fenerbahce auf wenig Gegenliebe. Vizepräsident Erol Bilecik hatte vor dem Supercup schon deutlich gemacht, dass sich die Profi-Mannschaft auf das Viertelfinale in der Europa Conference League am Donnerstag bei Olympiakos Piräus vorbereiten und stattdessen die U19 spielen werde. Laut dem Sender NTV hatte er auch angedeutet, dass die Partie nicht 90 Minuten dauern werde. Dem Bericht zufolge wurde ein Antrag Fenerbahces auf Verschiebung des Termins abgelehnt.