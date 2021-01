Fußball-Europameisterschaft 2021 : Stefan Effenberg sieht Duisburg als möglichen Spielort

Europa-League-Spiele gab es in der MSV-Arena schon. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Geht es nach dem ehemaligen Nationalspieler könnten 2021 die besten Fußballer Europas in der Schauinsland-Reisen-Arena auflaufen. Die Stadt gibt sich zurückhaltend, schließt derartige Pläne aber auch nicht aus.

Je länger die Corona-Pandemie andauert, um so fraglicher wird, dass die Fußball-Europameisterschaft wirklich 2021 wie geplant in zwölf Ländern stattfinden kann. Wenn es nach dem ehemaligen Fußballnationalspieler Stefan Effenberg geht, könnte stattdessen unter anderem Duisburg zum Austragungsort werden. „Die EM könnte in der Rhein-Ruhr-Region stattfinden“, sagte Effenberg der Deutschen Presse-Agentur und nannte explizit Duisburg als möglichen Ausrichter.