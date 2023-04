TV, Live-Stream und Etappen Alle Infos zum Giro d'Italia 2023

Beim 106. „Giro d'Italia“ kommt auf die 176 Fahrer ein hartes Programm zu. Satte 70,6 Kilometer müssen in Einzelzeitfahren zurückgelegt werden – davon sogar eins am Berg. Vor allem die letzte Woche des Giro hat es in sich, wenn allein auf den letzten Etappen mehrere Zehntausend Höhenmeter überwunden werden müssen. Insgesamt hat die Rundfahrt eine Länge von 3489,2 Kilometern und über 51.400 Höhenmeter müssen zurückgelegt werden. Die durchschnittliche Etappe ist 166,2 Kilometer lang. Eine eindeutige Königsetappe lässt sich bei der Schwere vieler Streckenabschnitte kaum benennen. Allerdings dürfte auf der 19. Etappe zu den Drei Zinnen mit 5500 Höhenmetern eine Vorentscheidung um das Rosa Trikot fallen. Insgesamt gehen sieben Anstiege über 2000 Meter Höhe.