Regionalbahnstrecke 31 von Xanten nach Duisburg : Wegen Bauarbeiten fahren die Züge der RB 31 später ab

Auf der Regionalbahnstrecke 31 wird im Auftrag der DB Netz gebaut. Deshalb kommt es von Freitag, 29. Januar, bis Donnerstag, 4. Februar, zu veränderten Fahrzeiten. Das teilte die Nordwestbahn am Donnerstag mit. Dadurch ändern sich auf der Strecke von Xanten nach Duisburg die Abfahrts- und Ankunftszeiten. Die Züge erreichen Duisburg Hbf jeweils zehn Minuten später als regulär. Fahrgäste werden gebeten, die geänderten Zeiten zu beachten. Die Abfahrt der Züge erfolgt in Xanten acht Minuten später als üblich. Ausgenommen sind zwei Fahrten, die um 5.07 und 6.07 Uhr, und damit neun Minuten später als die regulären Verbindungen starten. Am Freitag, 29. Januar, ist die Abfahrt der Zugverbindung NWB 75125 um 23.18 Uhr statt um 23.01 Uhr und somit 17 Minuten später als üblich.