Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Pandemie : Lehrer und Eltern in Duisburg fordern entschärftes Abitur 2021

Eine leere Klasse im Max-Planck-Gymnasium in Meiderich. Noch mindestens bis 14. Februar ist der Präsenzunterricht in NRW ausgesetzt. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Schulleiter, Vertreter der Elternschaft und die Gewerkschaft GEW sind sich in Duisburg einig: Ganz normale Prüfungen darf es in diesem Jahrgang nicht geben. Was sie vorschlagen und nun von der NRW-Landesregierung erwarten.