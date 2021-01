Covid-19 in Duisburg : Corona-Impftermine werden ab Montag vergeben

Der lang ersehnte Pikser: In den Seniorenheimen, wie hier in Moers, wurde bereits gegen das Coronavirus geimpft. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg 32.000 Duisburger Senioren erhalten in den kommenden Tagen Post von der Stadt. Darin wird ihnen erklärt, wie sie sich für die am 8. Februar startenden Impfungen anmelden können.

Geplante Impftermine in den Krankenhäusern wurden kurzfristig abgesagt, der Start der Impfzentren in Nordrhein-Westfalen auf den 8. Februar verschoben. Beim Kampf gegen die Corona-Pandemie lief in dieser Woche nicht alles reibungslos. Hintergrund ist die stockende Lieferung des Corona-Impfstoffs von Biontech.

Trotz der Schwierigkeiten blick die Stadt Duisburg bereits nach vorne und gibt Informationen zum Ablauf der Impfungen für die Über-80-Jährigen heraus. Knapp 32.000 Menschen in Duisburg sollen hierzu in den kommenden Tagen Post von der Stadt erhalten.

Zeitplan Die Impfzentren in NRW sollen ab dem 8. Februar öffnen, die Terminvergabe für die Über-80-Jährigen beginnt am 25. Januar.

Haus am Sandberg in Hochheide

Ab 8 Uhr morgens soll an diesem Tag die kostenfreie Rufnummer 0800 116 117 01 freigeschaltet sein. Alternativ lässt sich ein Termin auch über die Internetseite www.116117.de vereinbaren. Die Stadt Duisburg weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass eine Impfung nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich ist. Es bringe nichts, ohne Termin zum Impfzentrum zu kommen. Die Impfungen werden im Theater am Marientor in Duisburg-Mitte durchgeführt (Plessingstraße 20).