Polizeieinsatz im Duisburger Westen : Flüchtiger Fahrer mit Hubschrauber entdeckt

Duisburg Ein Verkehrsunfall auf der Kreuzung Zum Logport / Am Mühlenberg hat am Freitag gegen 13 Uhr zu einem Großeinsatz der Polizei geführt, bei dem auch ein Hubschrauber beteiligt war.

Ein 26-jähriger Autofahrer war mit seinem Jaguar auf der Straße Am Stellwerk unterwegs und wollte an der Kreuzung Zum Logport weiter geradeaus in Richtung Rumeln fahren. Zur gleichen Zeit wollte eine 58-Jährige mit ihrem Citröen von der Straße Am Mühlenberg nach links auf die Straße Zum Logport abbiegen. Dabei übersah sie den Mann im Jaguar. Beide Fahrzeuge stießen zusammen und wurden stark beschädigt.