Unterstützung für den Einzelhandel in Duisburg : Stadt will bis Jahresende auf Parkgebühren verzichten

Stadt will bis Jahresende auf Parkgebühren verzichten

Unterstützung für den Einzelhandel in Duisburg

Duisburg Wer ab dem 8. Dezember in Duisburg sein Auto auf einem öffentlichen Parkplatz abstellt, soll keine Parkgebühren mehr bezahlen müssen. Die Stadt verzichtet auf Einnahmen von rund 120.000 Euro.

Der Rat der Stadt Duisburg entscheidet in seiner Sitzung am Montag, 7. Dezember, über die Aussetzung der Parkgebühren vom 8. bis 31. Dezember auf allen mit Parkscheinautomaten bewirtschafteten öffentlichen Stellplätzen im Stadtgebiet. Das teilte die Stadt am Freitag mit.