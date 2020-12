Cubus-Kunsthalle : Kunstmarkt (vorerst) nur online erlebbar

Blick in den großen Ausstellungsraum im Erdgeschoss mit verschiedenen „Dingcollagen“. Foto: Olaf Reifegerste

Wegen Corona kann der ab heute mit rund 100 Mitwirkenden größte in seiner Geschichte beginnende Kunstmarkt in der Cubus Kunsthalle im Duisburger Kantpark erst einmal nur virtuell gesehen werden.

„Kauft Kunst! Unterstützt Künstler!“: So lautet das Motto für den diesjährigen Kunstmarkt der Cubus Kunsthalle. Von heute an bis zum 14. Februar 2021, gegebenenfalls auch noch darüber hinaus, gibt es Kunstwerke von 74 Künstlern und 24 Kunststudierenden dort zu sehen – aber auch zu kaufen.

Wegen Corona bleibt das überaus umfangreiche Kunstangebot, bestehend aus Malerei, Grafik und Zeichnung, Fotografie sowie Bildhauerei und Plastik, vorerst aber nur online über das Internet unter www.facebook.com/cubuskunsthalle erlebbar. „Sollte sich an den derzeitigen Pandemievorschriften im nächsten Jahr etwas ändern, werden wir die Cubus Kunsthalle und den Kunstmarkt für die Öffentlichkeit selbstverständlich wieder real öffnen“, sagt die promovierte Kunstwissenschaftlerin Claudia Schaefer als Leiterin der Einrichtung. Eröffnet wird der Kunstmarkt am Freitagabend um 18 Uhr durch Duisburgs Kulturdezernentin Astrid Neese – „natürlich ebenfalls nur per Livestream“, betont Schaefer.