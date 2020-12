Hilfe für Gastronomen : Duisburg setzt Sondernutzungsgebühren bis Sommer 2021 aus

Duisburg Bereits im Mai wurden den Duisburger Gastronomen die Sondergebühren für Tische und Stühle im Freien erlassen. Nun hat die Stadtverwaltung angekündigt, auch bis Ende Juni 2021 keine Beträge dafür erheben zu wollen.

Die Stadt Duisburg will Gastronomen in der Corona-Krise weiter entlasten. Bis Ende Juni 2021 werden die Sondernutzungsgebühren für die Betriebe bis Ende Juni 2021 erlassen. Das hat die Stadt am Donnerstag bekanntgegeben. Nach den ersten Lockerungen im Mai wurden den Gastronomen bereits erweiterte Außenbereiche gebührenfrei genehmigt, um den Gaststätten und Geschäften wegen der Kontaktbeschränkungen draußen mehr Freiraum zu geben. Diese Erweiterungsmöglichkeiten bleiben ebenfalls bis Ende Juni 2021 gebührenfrei.