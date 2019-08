Neue Umfrage : Verband warnt vor Unsicherheit auf dem Arbeitsmarkt

Mit Beginn der Sommerpause ist die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland im Juli leicht auf 2,275 Millionen gestiegen. Das waren 59.000 Arbeitslose mehr als im Juni und 49.000 weniger als vor einem Jahr, wie die Bundesagentur für Arbeit kürzlich mitteilte.

Die Arbeitslosenquote erhöhte sich um 0,1 Prozentpunkte auf 5,0 Prozent. In Duisburg ist die Arbeitslosenquote um 0,1 Prozentpunkte auf nun 10,9 Prozent gestiegen.

„Die Warnsignale am Arbeitsmarkt werden lauter“, sagt Wolfgang Schmitz, Hauptgeschäftsführer des in Buchholz ansässigen Unternehmerverbandes. „Die wichtigen Konjunkturindizes zeigen es schon seit einiger Zeit an: Die Industrie ist unter Druck und das strahlt mittlerweile auf die gesamte deutsche Wirtschaft aus.“