Arbeitslosenzahlen für das Gelderland : Typisches Sommerloch auf dem Arbeitsmarkt

Von einem typischen Sommerloch spricht die Agentur für Arbeit in Wesel beim Blick auf die Juli-Zahlen. „Der Beginn der Sommerferien macht sich auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar. Dabei geht der Zuwachs bei den Arbeitslosen zu einem großen Teil auf abgeschlossene Berufsausbildungen vor den Ferien zurück.

Manche Unternehmen haben über Bedarf ausgebildet oder beschäftigen ihre Auszubildenden aus anderen Gründen nicht weiter, sodass sich diese Absolventen für den Übergang arbeitslos gemeldet haben. Bei über 8700 offenen Stellen in den Kreisen Wesel und Kleve, die sich größtenteils an Fachkräfte richten, haben sie gute Chancen, in Kürze eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu finden“, so Barbara Ossyra, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Wesel.