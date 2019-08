Duisburger Altstadt : C&A-Gebäude wird zur Galerie

Eigentlich wollte der Investor FCR in diesem Jahr aus dem ehemaligen Kaufhaus Büros machen. Nun stellen erst einmal Künstler in den Schaufenstern aus.

Rund 8000 Quadratmeter Verkaufsfläche verteilen sich auf vier Etagen und ein Untergeschoss. Hinzu kommen Sozialräume, Büros und Lagerflächen. Vor dem ehemaligen Haupteingang schläft ein Mann, seine Habseligkeiten lagern daneben. Die Quartiersmanager in der Altstadt wollen der Tristesse etwas entgegensetzen und beauftragen immer wieder Künstler, ihre Bilder und Skulpturen in dem Kaufhaus auszustellen.

Er kann sich noch gut daran erinnern, wie er als kleiner Junge, wohl verbotenerweise, an der Rolltreppe gespielt hat. „Am Wochenende haben wir uns immer die Schaufenster angeschaut und sind dann ein paar Tage später einkaufen gewesen“, erzählt er. Die Münzstraße ist schon lange mehr kein Pflaster für Flaneure, lediglich der bunte Knüllermarkt lockt mit bunten Auslagen. „Ich habe gehört, dass hier irgendwann einmal Büros reinkommen sollen“, erzählt Gutt. In der Tat ist das Gebäude Anfang 2018 an den Investor FCR Immobilien verkauft worden. Die Münchener Firma bezeichnete die Duisburger Altstadt als „interessanten Standort“ und wollte die Fläche unterteilen und teilweise daraus Büros machen.