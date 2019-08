Bewerbungen für 2020 sind schon möglich : Für die Azubis geht’s jetzt richtig los

Hafen-Chef Erich Staake (oben rechts) und die Auszubildenden vor der duisport-Zentrale in Ruhrort. Foto: krischerfotografie/duisport

Anfang des Monats hat das Ausbildungsjahr begonnen. Auch die Duisburger Hafen AG, die Wirtschaftsbetriebe, die Duisburger Krankenkasse Novitas BKK und das Sana Klinikum hießen ihren Nachwuchs jetzt willkommen.

(mtm) Die Duisburger Hafen AG (duisport) lud seine 22 neuen Auszubildenden für zwei Tage zu einem „Welcome Day“ in den Landschaftspark Duisburg Nord eingeladen. Dort hatten sie Gelegenheit, mit Ausbildern, älteren Auszubildenden und dem Management der duisport-Gesellschaften ins Gespräch zu kommen. Die „Welcome Days“ lösten in diesem Jahr erstmalig die sogenannten „Einführungstage“ für Auszubildende ab. Ein „standortübergreifenden Austausch über alle Hierarchieebenen hinweg“ solle den jungen Menschen den Unternehmenseinstieg erleichtern, teilte die Hafen AG jetzt mit. duisport bilde in diesem Jahr so viel Auszubildende aus wie nie zuvor in der Unternehmensgeschichte. Hafen-Chef Erich Staake, der die Auszubildenden willkommen hieß, verwies darauf, dass der Duisburger Hafen in den vergangenen drei Jahren stets als „Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“ zertifiziert worden sei. „Duisport ist ein attraktiver Ausbildungsbetrieb und Arbeitgeber mit guten Zukunftsperspektiven“, so Staake.

Bei den Wirtschaftsbetrieben Duisburg (WBD) begannen 31 junge Menschen haben am 1. August ihre Ausbildung. Dabei entschieden sie sich für ganz unterschiedliche Ausbildungsberufe. Angefangen haben nämlich elf Berufskraftfahrer, zwei Fachkräfte für Kreislauf- und Abfallwirtschaft, eine Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice, vier Gärtner in der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau, zwei Geomatiker, ein Fachinformatiker, drei Kaufleute für Büromanagement, fünf Kaufleute für Spedition- und Logistikdienstleistung sowie zwei Kraftfahrzeugmechatroniker.

Die 31 neuen Auszubildenden der Wirtschaftsbetriebe peilen ganz unterschiedliche Berufsabschlüsse an. Foto: WBD

Die Bewerbungsfristen für den Ausbildungsstart im Jahr 2020 haben schon begonnen. Mehr Informationen gibt es unter der Adresse www.wirtschaftsbetriebe-duisburg.de im Netz.

Das sind die Nachwuchkräfte der Duisburger Krankenkasse Novitas BKK, die ihren Sitz im Innenhafen hat. Foto: Novitas

Bei der im Innenhafen ansässigen Krankenkasse Novitas BKK begannen 25 junge Frauen und Männer ihre Ausbildung. An den Standorten Duisburg, Hamburg, Itzehoe, Leuna und Wetter werden sie zu Sozialversicherungsfachangestellten, Kaufleuten im Gesundheitswesen, Kaufleuten für Büromanagement und Fachinformatikern für Systemintegration ausgebildet. Die Ausbildung dauert drei Jahre. Fünf Azubis kombinieren ihre Ausbildung mit einem dualen Studium in den Bereichen Gesundheits- und Sozialmanagement beziehungsweise Wirtschaftsinformatik an der FOM (Hochschule für Oekonomie und Management) in Duisburg.

Der neue Jahrgang der Auszubildenden am Sana Klinikum am Kalkweg. Für sie gab es zum Einstieg einen „Ausbildungstag“. Foto: Sana

Insgesamt 56 Schülerinnen und Schüler starteten bei den Sana Kliniken Duisburg ihre Ausbildung in den Berufen Gesundheits- und Krankenpflege sowie Gesundheits- und Kinderkrankenpflege. Nun lägen drei Jahre mit mindestens 2300 Stunden Theorie (in NRW 200 Stunden mehr als in jedem anderen Bundesland) und 2500 Stunden praktischem Einsatz in den Stationsbereichen vor den Jugendlichen, die mit hoher Motivation an den Start gingen, so das Klinikum in einer Mitteilung. In den ersten zwei Jahren erfolge im Rahmen der integrativen Ausbildung gemeinsamer Unterricht, im dritten Jahr die Spezialisierung für den Bereich Erwachsenen- und Kinderkrankenpflege. Dennoch legten die angehenden Pflegekräfte bereits beim Start ihren Schwerpunkt fest. Für die Erwachsenenkrankenpflege haben sich 36 Auszubildende entschieden, für die Kinderkrankenpflege insgesamt 20 Schülerinnen.

Damit startete der letzte Jahrgang, der nach dem Examen diese Berufsbezeichnung tragen wird, bevor im nächsten Jahr Anfang April der erste Kursus mit der neuen „generalistischen Ausbildung“ beginnt, die auch die Altenpflege integrieren wird. Mit einem „Ausbildungstag“wurden die 56 jungen Leute in ihren beruflichen Lebensweg eingeführt.

