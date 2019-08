Von niedrigen Zinsen unbeeindruckt : Duisburger sparen fleißig weiter

Das zeigt die Halbjahresbilanz der Targobank in unserer Stadt.

Die Targobank Duisburg hat ihren Wachstumskurs auch im ersten Halbjahr 2019 fortgesetzt. Das teilte die Bank jetzt mit. In den ersten sechs Monaten habe das Geldinstitut insbesondere im Geschäft mit Konsumentenkrediten Zuwächse verzeichnet.

So hätten die Filialen in Duisburg zum Stichtag 30. Juni Konsumentenkredite über 171,5 Millionen Euro vergeben – ein Plus von 3,8 Prozent seit Jahresbeginn. „Die Nachfrage nach Finanzierungsangeboten bewegte sich auch im ersten Halbjahr auf hohem Niveau“, sagt Vertriebsdirektor Dirk Volk. Für stetig wachsende Nachfrage sorgte auch das Anfang 2018 gestartete Produkt- und Serviceangebot für Geschäftskunden.