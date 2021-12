Pandemie-Bekämpfung : Förderung bewilligt – Stadt beschafft 338 neue Luftfilter für 27 Duisburger Schulen

Duisburg Das Immobilien-Management Duisburg (IMD) hat sich auch am zweiten Förderprogramm des Landes NRW zur Beschaffung von Luftreinigungsgeräten beteiligt. Das teilte die Stadt jetzt mit.

Gefördert würden in dieser Runde die Beschaffung von Luftreinigungsgeräten für gemeinschaftlich genutzte Räume in Schulen, in denen sich die Fenster nicht vollständig öffnen lassen (Räume der Kategorie 2), so die Stadt..