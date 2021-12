„Scrooge“ im Stadtheater : Wie aus dem Griesgram ein Menschenfreund wird

Duisburg Charles Dickens’ Plädoyer für Nächstenliebe in „Scrooge wird von Sabine Thielmann und Kai Bettermann im Foyer III des Stadttheaters gekonnt in Szene gesetzt.

Dickens‘ Plädoyer für Nächstenliebe und soziale Zusammengehörigkeit aller Menschen erscheint zeitlos, denn es wird nach wie vor jedes Jahr zur Weihnachtszeit in diversen Bearbeitungen aufgeführt. Jetzt war es in Duisburg wieder einmal so weit, „Les Deux“ brachten ihre Fassung in das Foyer III unter dem Dach des Theaters, als Kooperation mit dem Schauspiel Duisburg und als eine eigenwillige Mischung aus Schauspiel, Lesung, Gesang und Gitarrenmusik.