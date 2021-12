Heribert Hölz private Aufzeichnungen : Chronik der Zeitgeschichte mit Schablone und Tusche auf mehr als 15.000 Seiten

Heribert Hölz schreibt seine Familienchronik seit Jahrzehnten mit der Hand und jeden einzelnen Buchstaben mit einer Schablone, . Foto: Christoph Reichwein (crei)

Neukirchen-Vluyn/Duisburg Und wieder ein Brief aus Lettland. Insgesamt werden es 208, die von der Front im Baltikum an die Familie Hölz am Immendal in Hochfeld gehen. „Lieber kleiner Heribert...“, so beginnt ein besonders berührender Brief anlässlich des zweiten Geburtstags von Heribert Hölz am 9. Oktober 1944. Für den heute 79-Jährigen ist er wie ein Vermächtnis.

Alle Briefe seines Vaters Johann hat Herbert Hölz aufbewahrt. „Meine Mutter hat sie bis zu ihrem Tod behütet“, berichtet Hölz. Wenn der 79-Jährige heute daraus zitiert, schimmern seine Augen tränenfeucht. In jenem Brief aus dem Oktober 1944 berichtet sein Vater über das „Artelleriefeuer von beiden Seiten“, das deutlich zu hören ist.

„Schenke uns Gott den Frieden“, schreibt Johnann Hölz. Er selbst wird diesen Frieden nicht mehr erleben: Am 29. Dezember 1944, gut fünf Monate vor Kriegsende, stirbt er an der Front in Lettland. Die offizielle Nachricht vom Tod des dreifachen Familienvaters kam erst 1947, also fast drei Jahre später, in Hochfeld an. Die schlimmen Befürchtungen wurden zur Gewissheit.

Info Bosnienhilfe leidet unter Corona Hilfstransporte 30 Jahre lang ist Heribert Hölz regelmäßig in die ehemaligen Kriegsgebiete nach Bosnien-Herzegowina gereist, zum Teil mehrfach jährlich. Sein Einsatz für die Ärmsten, unter anderem durch die Unterstützung von Suppenküchen, ist dort anerkannte und wird auch von Regierungsseite respektiert. Zurzeit sind Reisen in die Region für Heribert Hölz allerdings unmöglich – die Impfquote ist erschreckend niedrig. Spendenkonto Wer spenden möchte: Spendenkonto des Caritasverbandes: IBAN DE14 3505 0000 0200 1043 5, Stichwort: Bosnienhilfe.

Heribert Hölz ist ehemaliger Bosnien-Beauftrager der Duisburger Caritas, Sozialarbeiter und Musikschullehrer. Der unermüdliche 79-Jährige will das Lebenswerk seines Vaters fortsetzen. Und da ist er sehr konsequent: Mehr als 15.000 Seiten umfasst die von ihm verfasste Familienchronik. Und er schreibt weiter. Und schreibt und schreibt und schreibt.

„Die Briefe meines Vaters kamen unter schlimmsten Umständen zustande, wurden zum Teil auf Birkenrinde geschrieben“, berichtet Hölz. Sie sind heute im Dachgeschoss seines Hauses in Neukirchen-Vluyn untergebracht – in einem Raum, der wie eine Mischung aus Arbeitszimmer, Archiv und Musikraum wirkt. Mit Schränken, die vollgestopft sind mit säuberlich festgehaltenen, handschriftlichen Erinnerungen eines bewegten Lebens. Meterweise in Wort und Bild festgehaltene Nachkriegschroniken.

Für Hölz wurde dies zur Leidenschaft – aber eine solche, die durchaus auch Leiden schafft. Schon mit den ersten großen Fahrradtouren durch Deutschland und seine Nachbarstaaten in den 50er Jahren hatte der jugendliche Heribert begonnen, Tagebücher zu schreiben. Die wurden später in prächtige Alben transkribiert und mit entsprechenden Fotos versehen.

Die prächtigen Bände füllen mehrere Schränke. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Nicht ohne Stolz präsentiert der 79-Jährige seine Familienchronik. 71 dicke, in Kunstleder eingebundene Bände gibt es bisher. Sie nehmen mehrere Meter in den Schränken ein. Sie stehen in einem Raum mit einem Klavier an der Wand, gegenüber sind Cello, Gitarre, Flöte und Ukele. Hölz spielt diese Instrumente alles selbst, das Meiste hat er sich als Autodidakt selbst beigebracht. Und doch war er so talentiert, dass er jahrzehntelang auch als Lehrer in der Jugendmusikschule in Mülheim tätig sein konnte – neben seinem Hauptjob als Sozialarbeiter bei der Caritas in Duisburg.

Davon ist in der Chronik des „Caritäters“ einiges nachzulesen. Ebenso natürlich auch über seine Arbeit als Bosnienhelfer, die ihn einem größeren Kreis von Menschen bekannt gemacht hat. Fast drei Jahrzehnte ist er für das vom Bürgerkrieg bis heute zerrüttete Land und seine Menschen im Einsatz. Beides – das Schreiben der Familienchronik wie auch die Bosnienhilfe – ist für den unruhigen Ruheständler die Fortführung des Vermächtnisses seines Vaters.

„Ich will nicht schießen, ich will helfen“, schreibt sein Vater in einem Brief von der Front. Insbesondere die Schicksale von jungen Müttern, die mit ihren kleinen KIndern vor Krieg, Verfolgung und Tod fliehen müssen, berühren ihn. Schließlich musste er seine eigene kleine Familie in Hochfeld zurücklassen. Und auch die lebte nicht gerade auf großen Fuß: „Wir hatten eine Zweieinhalb-Zimmer-Wohnung unterm Dach, ohne Strom“, so Heribert Hölz. Wie bei vielen anderen Familien auch, war das Leben in den Kriegs- und Nachkriegsjahren alles andere als ein Zuckerschlecken.

Und so wurde das Helfen für durch den Bürgerkrieg im ehemaligen Jugoslawien unschuldig in Not geratene Menschen für Heribert Hölz eine Herzensangelegenheit – bis heute. Und wie bei seinem Vater, der seine Erlebnisse an der Front in so vielen Briefen in die Tausende Kilometer entfernte Heimat für sich verarbeitete, wurde auch bei ihm das Schreiben zum Lebenselixier.

Band 1 der Familienchronik beginnt mit der Hochzeit. 1971 heiraten Ursula und Heribert Hölz. Das ist mehr als fünf Jahrzehnte her – die Goldhochzeit war bereits im Mai 2021. Dank der fortlaufend festgehaltenen täglichen Erlebnisse ist es nicht schwierig, die Familienchronik auch Jahre später noch detailgetreu in die dicken Bücher zu übertragen.

Und das ist schon fast eine Wissenschaft für sich. Ein Computer zum Schreiben ist für Hölz nämlich tabu. Mittel der Wahl sind stattdessen Tusche, Feder und Schablonen. Das Ergebnis sind mustergültige Aufzeichnungen: Band 71 sieht von der Schrift her genau so aus wie Band 1. Und genau so wie früher entstandene Aufzeichnungen aus den 50er Jahren, als Hölz noch ohne Schablone frei Hand schrieb.

Der Nachteil: Das dauert. Mit dem aktuell neuesten Band 71 ist der Schreiber aus Leidenschaft gerade einmal im Jahr 2006 angekommen, 15 weitere Jahre warten noch darauf, auf Papier verewigt zu werden. Die bittere Erkenntnis für den Mann, der im kommenden Jahr 80 wird: „Das werde ich wohl Zeit meines Lebens nicht mehr schaffen.“ Aufhören, aufgeben – das aber ist für Heribert Hölz noch nie eine Option gewesen. Wie für seinen Vater, der bis zum Schluss gehofft hatte, seine Frau und seine Kinder in Hochfeld noch einmal lebend in die Arme nehmen zu können.

Und noch etwas bereitet Heribert Hölz Sorgen: Was soll aus seinen Aufzeichnungen einmal werden, wenn er nicht mehr ist? Eigentlich, so meint er, müssten die Erinnerungen von Generation zu Generation weitergegeben werden. Schließlich stecken in den festgehaltenen Erinnerungen des „Caritäters“, wie er liebevoll gerne mal tituliert wird, Tausende von Arbeitsstunden. Der 79-Jährige hat Stunden, Tage, Wochen, Monate, wenn nicht gar Jahre seines Lebens damit verbracht, alles sehr säuberlich und akkurat auf Papier festzuhalten. Zum Teil auch mit eigenen Zeichnungen versehen, denn neben der Musik ist er auch hierbei ein Naturtalent.

„Unsere Töchter Dorothea und Monika haben keine eigenen Familien. Deshalb bin ich auf der Suche nach einer geeigneten Einrichtung, die die Bände meiner Chronik aufbewahren könnte.“ Heribert Hölz könnte sich vorstellen, dass sie in ein (Heimat-)Archiv, eine Sammlung, ein Museum passen könnte. Schließlich sind die über 70 in Kunstleder gebundenen Bände schon so viel, dass sie mehrere Meter in einer Schrankwand beanspruchen. Die bringt niemand so einfach in seinem Wohnzimmer unter.