Protest von Tierschützern : Peta kritisiert geplante Haltung von Seekühen

Duisburg Die Tierschutzorganisation Peta hat die geplante Aufnahme von Seekühen in den Duisburger Zoo als „nethisch und altmodisch“ kritisiert. Wie berichtet plant der Duisburger Zoo noch in der ersten Hälfte des kommenden Jahres die Aufnahme der bis zu 800 Kilo schweren Tiere im Wasserareal der Tropenhalle Rio Negro.

Peta forderte den Zoo am 14. Dezember nach eigenen Angaben schriftlich auf, von dem Vorhaben abzusehen. Die Tierrechtsorganisation appelliert an die Zooleitung, anstelle von „Betongefängnissen“ auf moderne Tier-Hologramme oder Virtual Reality zu setzen – eine Technologie, die auch andere Zoos schon nutzten.

„Seekühe und Delfine im Zoo zu halten ist im Jahr 2022 wahrlich kein Aushängeschild, sondern steht für Rückschritt und Gleichgültigkeit gegenüber Tierleid“, so Tanja Breining von Peta. Der Zoo Duisburg gelte bei Tierschützern bereits „als größter Delfinfriedhof der Welt“, so Peta wörtlich. In ihrem Schreiben an den Duisburger Zoo appellierte die Organisation daher an die Verantwortlichen, auch die Delfinhaltung zu beenden.