2022 in Ratingen : Größeres Förderprogramm für Solarenergie

Einige der in 2021 im Rahmen des Förderprogramms bewilligten Maßnahmen wurden bereits realisiert, so wie diese eindrucksvolle PV-Anlage in Lintorf. Foto: RP/Rebs

Ratingen Für das Jahr 2022 hat der Rat der Stadt das Budget auf 300.000 Euro verdoppelt. Privat- und Geschäftsleute, Eigentümer und Mieter sind angesprochen.

Photovoltaik spielt eine entscheidende Rolle für die Energiewende in Ratingen. Um den Prozess zu beschleunigen, hat der Rat der Stadt Ratingen im Juni 2021 das kommunale Förderprogramm Solarenergie beschlossen. Das Förderprogramm wurde zum 1. August 2021 gestartet und war nach Angaben der Stadt ein großer Erfolg. Schon in den ersten Tagen nach Programmstart waren so viele Förderanträge bei der Stadtverwaltung eingegangen, dass das Programm schon kurze Zeit später wieder beendet werden musste. Insgesamt konnten in dieser ersten Förderphase mit dem vorhandenen Budget von 150.000 Euro rund 60 Maßnahmen bewilligt werden.