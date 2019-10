Marode Rheinquerung : Uerdinger Rheinbrücke wird ab November saniert

Duisburg/Krefeld Die Uerdinger Rheinbrücke wird ab November wieder instandgesetzt. Das teilte Straßen NRW am Dienstag mit. Für Lkw bleibt das Bauwerk noch länger gesperrt.

Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Niederrhein will mit den Arbeiten an der Rheinbrücke zwischen Mündelheim und Uerdingen am 11. November beginnen und sie bis Ende des Jahres abgeschlossen haben. Das teilte der Landesbetrieb am Dienstag mit.