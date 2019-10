Lkw-Verkehr Ende des Jahres wieder möglich : Sanierung der Rheinbrücke beginnt am 11. November

Sanierung der Rheinbrücke beginnt am 11. November

Wenn das Wetter mitspielt: Ende des Jahres soll der Lkw-Verkehr wieder über die Rheinbrücke in Uerdingen fließen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

(jon) Das Sanierungskonzept für die B288-Rheinbrücke in Uerdingen steht. Jetzt können die umfangreichen Arbeiten anfangen. Ziel ist, die Sperrung für den Lkw-Verkehr so schnell wie möglich wieder aufzuheben.

Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Niederrhein will mit den Arbeiten am Montag, 11. November, beginnen und sie bis Ende des Jahres abgeschlossen haben. Wie das Amt am gestrigen Dienstag weiter mitteilte, wird bei der Sanierung mit einem Beton mit Kunststoffzusatz gearbeitet. Hierbei dürfen keine Minustemperaturen oder hohe Luftfeuchtewerte auftreten. Diese Witterungsbedingungen würden den zeitlichen Ablauf verschieben. Die Experten der Regionalniederlassung schätzen die Kosten für die Sofortmaßnahme auf rund 500.000 Euro.