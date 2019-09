Wirtschaft in Sorge : SPD: „Neue Rheinbrücke als Lebensader“

Chaos in Krefeld: Durch die Sperrung der Uerdinger Rheinbrücke für Lkw über 7,5 Tonnen bilden sich derzeit lange Staus unter anderem auf der Berliner Straße. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Nach der Sperrung der Uerdinger Brücke für Lkw wird nach alternativen Wegstrecken vom und in den Hafen gesucht.

Die Politik ist alarmiert, die Wirtschaft hat Probleme: Die dauerhafte Sperrung der B-288-Rheinbrücke zwischen Krefeld-Uerdingen und Duisburg bereitet der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein Sorge. Lastwagen ab 7,5 Tonnen Gewicht dürfen die Brücke nicht mehr befahren. „Mit diesem Verbot für mittelschwere und schwere Lkw verlieren die Unternehmen in der Region erneut eine wichtige Verbindungsachse zwischen den Binnenhäfen in Krefeld und Duisburg sowie zwischen den Chemparks in Uerdingen und Leverkusen“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz. „Wir hoffen, dass die notwendigen Reparaturarbeiten bei aller erforderlichen Sorgfalt so zügig wie möglich ausgeführt werden, um den Schaden für die Wirtschaft zu begrenzen.“ SPD-Ratsherr Jürgen Hengst bringt es auf den Punkt: „Ein Neubau der Rheinbrücke als Lebensader des Hafens und der in Uerdingen ansässigen Industrie muss vom Land forciert werden“, erinnert der Politiker, der auch Bezirksvorsteher in Uerdingen ist, an den Beschluss des Stadtrates zur Aufnahme des Ausbaus der B 288 inklusive neuer Rheinbrücke in den vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans.

Fakt ist: Die Sperrung der Rheinbrücke im Zuge der B 288 für den Lkw-Verkehr ab 7,5 Tonnen wird die im Hafen ansässigen Unternehmen vor große Herausforderungen stellen. Hengst: „Alle Beteiligten müssen nun die Ärmel hochkrempeln und mit Hochdruck daran arbeiten, dass alternative Wegstrecken vom und in den Hafen ermöglicht werden.“ Auch die IHK erwartet, dass mit Hochdruck an einem „Ersatzneubau“ in Duisburg gearbeitet wird. „Die außergewöhnlich schnelle Planfeststellung war ein erster wichtiger Schritt“, erklärt Steinmetz. „Nun muss bewiesen werden, dass auch bei der Ausschreibung, der Vergabe und der Baudurchführung alle Register zur Beschleunigung gezogen werden.“ Nach Aussage der Kammer zeigt sich immer deutlicher, dass die von ihr seit vielen Jahren geforderten Kapazitätserweiterungen mehr als überfällig sind. „Dazu gehören neben einem leistungsgerechten Ausbau der Uerdinger Rheinbrücke vor allem die Sicherung der Fahrrinnentiefe des Rheins und der Bau einer neuen Schienenstrecke zwischen Antwerpen und den Binnenhäfen am Niederrhein“, sagt Steinmetz. Bereits im Mai hatten sich die IHK Mittlerer Niederrhein und die Niederrheinische Industrie- und Handelskammer Duisburg - Wesel - Kleve mit den Oberbürgermeistern von Krefeld und Duisburg dafür eingesetzt, dass der Ausbau der Uerdinger Rheinbrücke als „vordinglicher Bedarf“ im Bundesverkehrswegeplan behandelt wird.

Info Betonabplatzungen an der Brücken-Unterseite Foto: Stadt Krefeld Die Rheinbrücke im Zuge der B288 bei Uerdingen ist wegen Sanierungsarbeiten für den Lkw-Verkehr ab 7,5 Tonnen gesperrt. Für Pkw ist die Brücke weiterhin befahrbar. Bei der turnusmäßigen Überprüfung des denkmalgeschützten Bauwerkes wurden lokal begrenzte Betonabplatzungen an der Unterseite der Betonfahrbahnplatte festgestellt. Hierdurch ist die Tragfähigkeit der Fahrbahnplatte beeinträchtigt. Aussagen über die Dauer der Sperrung können erst mit Abschluss der Kontrollarbeiten getätigt werden. Die Rheinbrücke Krefeld stammt aus dem Jahr 1936.