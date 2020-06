Night of Light : Protest in rotem Lampenschein

Duisburg Die Event- und Unterhaltungsbranche ist von den Corona-Maßnahmen mit am härtesten betroffen. Mit rot angestrahlten Gebäude machten in der „Night of Light“ (Nacht des Lichts) auch in Duisburg viele Institutionen darauf aufmerksam.

Verschiedene Institutionen, Kulturspielstätten und Veranstalter haben sich am Montagabend an der sogenannten „Night of Light 2020“ beteiligt, um auf die prekäre Situation der Veranstaltungsbranche in der Corona-Krise aufmerksam zu machen. Neben dem Stadttheater nahmen in Duisburg unter anderem auch die Macher des Platzhirsch-Festivals am Dellplatz an der Aktion teil. Deutschlandweit wurden am Montagabend etliche prominente Gebäude angestrahlt. In Duisburg leuchteten neben dem Theater aus Solidarität auch das Rathaus am Burgplatz und der Stadtwerketurm in Rot.