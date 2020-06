Langenfeld : Aktion: Langenfeld sieht Rot

Langenfeld Die Schauplatz GmbH und Langenfelds Schützen haben sich an der Initiative beteiligt und ihre Gebäude angestrahlt: Stadthalle und Schützenheim sind in leuchtendem Rot erstrahlt.

(og) In der Nacht vom 22. auf dem 23. Juni haben Langenfelder in der Innenstadt rot gesehen. Das teilt Sprecherin Katja Früh vom Schaustall mit. Die Schauplatz Langenfeld GmbH hat die Stadthalle anstrahlen lassen. Damit haben sich Langenfelds Kulturschaffende an der „Night of Light“, einer bundesweiten Aktion beteiligt. Damit wollen Unternehmen aus der Veranstaltungswirtschaft sowie viele Spielstätten und Betreiber von architektonischen Wahrzeichen auf die dramatische Situation in der Veranstaltungswirtschaft aufgrund der Corona-Pandemie aufmerksam machen. So zeigt sich auch der Schauplatz Langenfeld auf Initiative des Technischen Leiters Manuel Funke bei der Night of Light blutrot, als Zeichen des flammenden Appells, die existenzbedrohte Veranstaltungswirtschaft zu unterstützen.