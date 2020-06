Mensch & Stadt : Live aus dem Medienbunker in Marxloh

Live aus dem Medienbunker in Marxloh

Duisburg Die Duisburger Medienprofis Frank-M. Fischer und Halil Özet haben das Online-Format „DUstreamst“ ins Leben gerufen. Ursprünglich als Nachbarschaftsprojekt gegen den „COVID 19-Frust“ gedacht, habe sich die Plattform inzwischen zu dem Streamingportal für das Ruhrgebiet entwickelt.

Auch das Internetportal für Kunst, Kultur und Politik „Ruhrtube“ (https://ruhrtube.de) startete in der Corona-Krise. Kreativkopf dieses digitalen Programmheftes für das Ruhrgebiet ist der Kameramann, Filmemacher (P.Y.P. Film- und Fernsehproduktion, Shutterstock, NBC/GIGA Television etc.) und Geschäftsführer des Medienbunkers Marxloh, Halil Özet. „Ruhrtube“ verlinkt Inhalte von Social Media-Plattformen wie YouTube, Instagram, Facebook, Twitter und Twitch und erstellt daraus ein tägliches Livestream-Programm für das Netz.

„Unsere Zusammenarbeit hat einen Synergieeffekt, indem neue Formen der Informationsverbreitung entwickelt und in Umlauf gebracht werden können, die einen Mehrwert schaffen, der auf Nachhaltigkeit beruht“, erklären beide. „Unsere Zielgruppe ist intergenerativ, im Kern zwischen 30 und 70 Jahren.“ Doch neben Fischer und Özet sind auch ganz junge Medienaktivisten dabei. Sie seien das Korrektiv beim Finden von Themen, Inhalten und Sprache, sagen sie. Insofern könne die Digital-Generation den Älteren unserer Gesellschaft durchaus eine Hilfe sein. Als Beispiele nennt Özet sogenannte „Erklärvideos“, Tutorials und Schulungsprogramme (siehe „Tricks & Tipps“ auf „Ruhrtube“).

Für Fischer sei der Medienbunker ein spannender Studio-Standort, weil die Themen hier buchstäblich vor der Tür lägen und er das Quartiersgeschehen direkt und unmittelbar vor Ort beobachten und darüber berichten könne. Özet, der im Stadtteil heimisch und gut vernetzt ist, bringt Marxloher Themen ein und schlug Fischer die Idee eines Pop-up-Studios vor, das durch Duisburg tingelt und lokale Themen aufgreift. So haben einige der letzten Sendebeiträge die Brautmodenmeile in der Corona-Krise, eine Demo in Marxloh sowie den Wochenmarkt auf dem Johannismarkt zum Thema gehabt.