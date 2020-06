Aktion in Rommerskirchen : Oekovener Kirche strahlt in Rot für Event-Wirtschaft

St. Briktius Oekoven in rotem Licht. Foto: Andreas Schiffer

Oekoven Um auf die Probleme der Veranstaltungswirtschaft in der Corona-Krise aufmerksam zu machen, beteiligt sich auch Andreas Schiffer von „A-Team Veranstatungstechnik“ an der bundesweiten Aktion „Night of Light“.

Am Montag Abend erstrahlt die Kirche St. Briktius in Oekoven in rotem Licht. Damit beteiligt sich der Oekovener Andreas Schiffer von „A-Team Veranstaltungstechnik“ an der bundesweiten Aktion „Night of Light“, mit der die durch die Corona-Krise in Existenznot geratene Branche auf ihre Probleme aufmerksam machen will.

Der flammende Appell an die Politik soll zur Rettung der Veranstaltungswirtschaft beitragen. Die Lage sei dramatisch, wie Andreas Schiffer bestätigt: „Seit Mitte März machen wir null Umsatz“, sagt der Veranstalter der im März abgesagten „Schlager- und Oldienacht“ in Ramrath sowie zahlreicher Feste und Events in der Umgebung. „Unserer Branche fehlt die Perspektive, wann und wie es weitergehen soll. Das alles kann noch lange dauern“, sagt er über die Corona-Krise und hofft auf differenziertere Unterstützung von Bund und Land für die Branche.

(cw-)