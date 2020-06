Appell der Veranstaltungsbranche : Deshalb leuchtete das Alte Rathaus in Rheinberg rot

„Night of Light“ in Rheinberg: Das Alte Rathaus leuchtete am Montag rot. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Rheinberg Mit der bundesweiten Lichtaktion „Night of Light“ haben Veranstalter am Montagabend auf ihre schwierige Lage wegen der Corona-Krise hingewiesen. In Rheinberg leuchteten das Alte Rathaus und das To Hoop rot.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Unternehmen der Veranstaltungswirtschaft haben am Montagabend bundesweit mit einer Lichtaktion auf ihrer schwierige wirtschaftliche Lage in der Corona-Krise hingewiesen. Auch in zahlreichen Städten in NRW wurden Spielstätten, Veranstaltungszentren und andere Bauwerke mit rotem Licht angestrahlt, um „Alarmstufe Rot“ zu symbolisieren. Die Aktion lief unter dem Titel „Night of Light“. Die Firmen wollten damit einen Appell an die Politik richten: „Die nächsten 100 Tage übersteht die Veranstaltungswirtschaft nicht“.

In Rheinberg beteiligte sich das To Hoop an der „Night of Light“, außerdem beleuchtete das Unternehmen Blue Media Light das Alte Rathaus von innen rot. Die Aktion sei mit der Stadtverwaltung abgestimmt worden, hatte Geschäftsführer Ludwig Toth vorher in einem Gespräch mit unserer Redaktion gesagt. Die Branche sei von der Corona-Krise schwer getroffen worden. „Unser Umsatz ist vom ersten Tag an komplett auf Null gesunken“, erklärte Toth. „Ich wage keine Prognose, wie es weitergeht.“ Natürlich habe er Verständnis für die Einschränkungen und Verbote, weil es um die Gesundheit der Menschen gehe. „Aber auf der anderen Seite kann ich nicht verstehen, warum es nicht möglich sein soll, beispielsweise Messen durchzuführen.“ Das ließe sich machen, ohne etwa die Abstandsvorgaben zu verletzen, glaube er.

(wer)