SPD-Politiker in der Fußgängerzone : Bärbel Bas und Mahmut Özdemir im Bürgerdialog

Duisburg Die Duisburger Bundestagsabgeordneten Bärbel Bas und Mahmut Özdemir wollen zuhören. Und zwar den Menschen, die sie am Donnerstag auf der Königstraße ansprechen und ihnen ihre Sorgen, Ängste oder Erwartungen mitteilen.

Die SPD-Bundestagsfraktion geht auf Tour. Unter dem Motto „Gekommen, um zu hören" macht sie am Donnerstag von 16 bis 18 Uhr auf der Königstraße in der City halt. Das teilten die Abgeordneten am Dienstag mit. „Trotz Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen wollen wir mit Ihnen ins Gespräch kommen und zuhören: Was erwarten Sie eigentlich von der SPD im Bundestag? Worum soll sie sich kümmern?", Bas und Özdemir.