Schülerzeitungswettbewerb : „Texte, die sich trauen, in die Tiefe zu gehen“

Duisburg Für die Schülerzeitung „Schulgeflüster“ vom Friedrich-Albert-Lange-Berufskolleg gab es jetzt viel Lob von Schulministerin Yvonne Gebauer. Sowohl die Optik als auch die Texte gefielen.

Das Friedrich-Albert-Lange-Berufskolleg aus Neudorf ging zusammen mit rund 120 anderen Schulen in den Wettbewerb um die beste Schülerzeitung des Landes. Der Wettbewerb wird von den rheinischen Sparkassen und den zehn großen Tageszeitungen aus dem Rheinland in Kooperation mit dem Schulministerium des Landes NRW und der Provinzial NordWest jährlich ausgeschrieben. Wie schon in vergangenen Jahren hinterließ das „Schulgeflüster“ des Duisburger Berufskollegs erneut einen positiven Eindruck bei der Jury. Die Redaktion ist stolz auf die Tatsache, dass ihre Zeitung in der Kategorie „Klassen 5-13“ mit einer Ausgabe zum Thema „Digitalisierung“ den vierten Platz belegte. Passend zum Thema des „Schulgeflüsters“ – aber der Corona-Krise geschuldet – fand die Preisverleihung in diesem Jahr erstmalig online statt. Schul- und Bildungsministerin Yvonne Gebauer informierte zusammen mit Michael Breuer, dem Präsidenten des RSGV, über die Preisträger. Für die aktuelle Ausgabe fand Ministerin Gebauer lobende Worte: Die optische Umsetzung sei absolut die Stärke dieser Zeitung und sie enthalte „Texte, die sich trauen, in die Tiefe zu gehen“. Die Schulgemeinschaft ist sehr stolz auf ihre Redaktion und bereits jetzt gespannt auf die nächste Ausgabe.