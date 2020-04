Duisburg-Neudorf : Probleme bei Corona-Test in Flüchtlingsunterkunft

Mehrere Polizeibeamte stehen vor der Unterkunft und beraten sich. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg In einer Duisburger Flüchtlingsunterkunft ist eine Person am Freitag positiv auf Corona getestet worden. Am Samstag sollten dann alle Bewohner untersucht werden. Dabei kam es aber zu Problemen.

Von Christoph Reichwein

Am Samstag wurde damit begonnen, alle Bewohner der Flüchtlingsunterkunft im Duisburger Stadtteil Neudorf auf das Coronavirus zu testen, nachdem sich am Freitag ein Fall als positiv bestätigt hatte. Bis zur Auswertung müssen alle etwa 250 Personen, die in der Einrichtung in der Memelstraße wohnhaft sind, in dem ehemaligen Bürogebäude in Quarantäne bleiben.

Am Nachmittag kam es bei den Tests offenbar zu Problemen, weil sich 16 Bewohner, die seit der Räumung von Häusern durch die „Task Force Schrottimmobilien“ ebenfalls in der Unterkunft wohnhaft sind, weigerten. Nachdem die Betroffenen offenbar mit einem Bus in eine andere Unterkunft gebracht werden sollten, wurde die Aktion am Abend dann wieder abgesagt.